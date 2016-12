Homem rouba farmácia no centro de Osasco e coloca culpa no desemprego

Na segunda, 26, a Guarda Civil de Osasco após informações de populares logrou êxito em deter um suspeito que havia acabado de roubar uma drogaria localizada na Rua Primitiva Vianco, chegando ao local os guardas abordaram o indivíduo e após revista pessoal localizaram um simulacro de arma de fogo tipo pistola na cor preta, além da quantia de R$ 483,15.

Após ser indagado sobre tal ação o mesmo alegou que estava desempregado e por esse motivo praticou o roubo.

Diante do ocorrido a guarnição deu voz de prisão ao indiciado, e o conduziram ao 05º distrito policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de roubo com base no art.157, onde permanecerá a disposição da justiça.

Graças a eficiência e ao tirocínio policial os GCMs obtiveram sucesso em retirar mais um mau elemento do meio social, proporcionando com isso mais tranquilidade ao cidadão Osasquence.