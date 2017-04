Homem rouba tênis e celular de mulher em Cotia, tenta fugir em moto, mas cai e polícia captura

A Polícia Militar prendeu, na manhã de domingo (2), um estudante de 18 anos que roubou uma garçonete, também de 18. O flagrante aconteceu na Rua Pereira de Assis Filho, no Parque Frondoso, em Cotia.

Uma equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 33° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), estava em patrulhamento na região quando foi informada pela vítima a respeito do roubo, que havia acabado de acontecer.

Os PMs perceberam que o assaltante ainda estava no local e foram em sua direção. Ele tentou fugir em uma Honda Fan preta, mas caiu ao tentar subir na motocicleta.

Durante revista, os policiais encontraram com ele uma pistola calibre 6,35 mm e os pertences da mulher – um tênis e mochila com um iPhone e uma quantia de R$ 72,00.

Na delegacia, a vítima contou que foi abordada pelo rapaz, que apontou a arma e anunciou o roubo. Além da mochila, o assaltante ainda obrigou a garçonete a tirar e entregar o tênis.

O estudante confessou o crime, mas não disse a origem da arma. Todos os objetos roubados foram devolvidos à vítima. A pistola e os pertences do rapaz – uma mochila, um celular e R$ 30,00 -, foram apreendidos.

A motocicleta, que estava com a placa adulterada por fita isolante, também foi recolhida por possuir um bloqueio relacionado a sinistro.

O caso foi registrado como tentativa de roubo a transeunte, posse ou porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.