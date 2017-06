Homem tenta fugir da Polícia, tropeça, cai e é preso em Itapevi

A Polícia Militar prendeu um pintor de paredes, de 32 anos, por tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na manhã deste domingo (18), no Jardim Vitápolis, bairro de Itapevi. Com ele, havia 287 porções de drogas no total.

Policiais militares do 20º Batalhão Metropolitano (BPM/M) localizaram o homem em atitudes suspeitas na Rua Lafaiete Rodrigues e fizeram a abordagem. Ele tentou fugir, mas tropeçou e caiu, momento em que foi abordado.

Em revista ao suspeito foram encontradas cinco porções de maconha, seis pinos de cocaína e 30 pedras de crack, além de R$ 21, um caderno com anotações do tráfico e uma touca, que escondia parte das substâncias.

Em uma sacola deixada próxima ao local dos fatos, foram encontrados mais 100 pinos de cocaína, 12 porções de maconha e 134 pedras de crack.

As drogas e todos os objetos foram apreendidos e periciados no Instituto de Criminalística (IC). O traficante foi detido e levado à Delegacia de Itapevi, onde ficou à disposição da Justiça.