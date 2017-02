Homem tenta fugir de bloqueio da GCM de Osasco, mas bate em viatura no Jardim Veloso

Nesta quarta, 15, a Guarda Civil de Osasco ao realizar a operação “Lazer seguro” nas proximidades do Parque dos Metalúrgicos efetuando uma ação de bloqueio, pela rua Padre Leonel França no Jardim Veloso, onde um motoqueiro ao visualizar o posicionamento de viaturas da GCM, tentou evadir-se do local vindo a colidir com uma delas.

Após três tentativas de abordagem ao motociclista, os GCMs obtiveram êxito em detê-lo. Ao ser indagado sobre o porquê da evasão, o indiciado alegou que não possuía carteira de habilitação, no entanto ao realizar pesquisas criminais junto a Secretaria de Segurança, ficou constatado que havia diversas passagens, a moto encontrava-se com a placa adulterada, apresentando ainda um alvará de soltura expedido há duas semanas.