Homens fogem da Polícia, perdem o controle do veículo e batem no viaduto Tancredo Neves em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, no sábado, 4, às 2h, pelo Viaduto Pres. Doutor Tancredo de Almeida Neves no Km 18 em Osasco, a prisão de dois indivíduos por Roubo Qualificado Procurado. A prisão ocorreu quando em patrulhamento, pelo local dos fatos deparado com veículo produto de roubo, onde houve um breve acompanhamento, o auto veio a colidir, feita abordagem dos indivíduos e verificado no PRODESP constava serem procurados pela justiça.

Na sexta, 3, às 22h58, pela Rua Pastor Canuto de Lima no Jardim Bandeiras em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo/Ato Infracional. A prisão ocorreu quando em patrulhamento, pelo local dos fatos deparado com veículo produto de roubo, onde houve um breve acompanhamento, o auto veio a colidir, o veículo FIAT/Palio FIRE, feita abordagem dos indivíduos foi encontrada uma arma cal 38 capacidade para seis tiros, numeração raspada, desmuniciada.