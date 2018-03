Homens roubam caminhão de merenda escolar, mas vítima consegue recuperar o veículo em Osasco

Na terça-feira, 20, dois agentes de Trânsito do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), órgão vinculado à Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, estavam na Avenida dos Autonomistas, no Centro, auxiliando na remoção de um veículo quebrado, quando foram abordados por um homem, que contou ter sido sequestrado na Rodovia Anhanguera e, após ter circulado por algumas horas com os sequestradores, foi solto na Avenida das Nações Unidas, em Osasco.

Os sequestradores fugiram com o caminhão da vítima, que era utilizado para realizar a entrega de merenda escolar. Como o veículo possuía sistema de GPS, os agentes conseguiram rastrear o caminhão, que havia sido abandonado na Rua João Florêncio Fonte, no Jardim Helena Maria.

Eles foram até o local e recuperaram o veículo. A vítima foi conduzida ao 10º DP para registro da ocorrência, que segue sob investigação. O veículo foi devolvido para a vítima, que saiu ilesa do sequestro.