Homens suspeitos de roubar carros na Rodovia Raposo Tavares são presos em Cotia

Dois homens foram baleados na cidade de Cotia, na manhã desta quinta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de roubar veículos em diferentes endereços.

A Polícia Civil informou que um grupo de criminosos abordaram um veículo na rodovia Raposo Tavares, altura do município de Cotia, e roubaram o automóvel. Uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), que estava nas proximidades, viu a movimentação, e deu ordem de parada aos dois veículos. Os suspeitos não obedeceram e, de acordo, com informações dos policiais, iniciou-se uma perseguição que só terminou com o acidente do carro em que estavam os suspeitos.

De acordo com Delegacia de Cotia, dois homens saíram do veículo realizando disparos contra os agentes, que revidaram. Um criminoso foi baleado na perna e foi socorrido ao PS de Cotia. O outro homem fugiu e roubou outro veículo no bairro Outeiro de Passárgada, porém perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma casa no mesmo bairro.

Após o acidente, o homem tentou fugir novamente, mas um policial militar à paisana realizou um disparo contra ele. O rapaz também foi socorrido ao PS de Cotia.

O caso foi registrado na delegacia local.