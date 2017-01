Hospital Montreal voltará a funcionar; Prefeitura quer parceria para atender rede pública

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, visitou na tarde de segunda-feira, 23, as instalações do Hospital Santa Paula (antigo Hospital Montreal), no centro de Osasco, que passa por uma reforma para iniciar o atendimento na cidade.

De acordo com o secretário, a Prefeitura estuda a possibilidade de firmar uma parceria com a unidade para atender também a rede pública e contribuir para desafogar a demanda de atendimento no Hospital Antonio Giglio. “Toda empresa que deseja investir, gerar empregos e atender nosso povo é bem-vinda na cidade. Vamos avançar na questão da terceirização como forma de ampliar o atendimento na rede municipal de saúde, por meio de parcerias”, afirmou o secretário de Saúde.