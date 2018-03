Hospital Sino Brasileiro de Osasco abre 148 vagas de empregos

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro está com 148 novas vagas de emprego nas áreas administrativas e assistenciais. O hospital, que faz parte da Rede D’Or São Luiz desde 2015, tem passado por constantes melhorias em seus serviços e ampliado o atendimento ao longo dos últimos anos.

“Atento às necessidades da população de Osasco e da região oeste da Grande São Paulo, a cada dia o hospital tem atendido, sempre com qualidade, um maior número de pacientes. Os novos postos visam melhorar ainda mais o nosso atendimento, diante da crescente demanda ao nosso hospital.” Explica Rogério Risso, diretor geral do Hospital e Maternidade Sino Brasileiro.

Há oportunidades nos mais diversos setores do hospital. Do total de vagas, 101 são assistenciais: enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia e auxiliares de exames. As demais são para departamentos administrativos e de apoio, como farmácia, manutenção, tesouraria, recepções, faturamento, central de autorizações, governança e administração do hospital.

Para conhecer as vagas e se candidatar, os interessados precisam acessar o site http://www.luandre.com.br/ e filtrar as vagas do município de Osasco.