Idas e vindas da Televisão

E a TV Globo usou boa parte dos seus programas da manhã para falar de Eike Batista. Ficou muito repetitivo. E trataram a prisão do empresário como se fosse morte de uma grande personalidade. Exageraram na dose.

O “Domingão do Faustão” do último domingo…

Foi fraco demais. Teve o bom quadro “Ding Dong” e apenas “Vídeos Cassetadas”. Está na hora da Globo pensar em Faustão antes e depois do futebol. Como era antigamente.

Já a TV Bandeirantes sempre se dá bem quando transmite “Miss Brasil” e “Miss Universo”. E eu descobri que depois do futebol e de novela, brasileiro gosta de dar pitaco também em concurso de miss.

Acho engraçado, toda vez que a Globo não valoriza ou não fala de algo, a Record se aproveita e faz festa. Com objetivo mais de cutucar a concorrente.

E morreu o Russo, eterno assistente de palco da Globo. Sou do tempo dele com o Chacrinha. E reparando bem, o Russo parece pai do Marquito, que hoje é assistente do Ratinho (SBT).

E eu leio que o comentário de um famoso na TV causou revolta. Se eu fosse os famosos, aí sim que eu faria mais e mais comentários. Adoro ver os bobos revoltadinhos.

Falando em bobeira…

Tem coisa mais boba do que ficar recuperando mensagens antigas de redes sociais para criticar uma pessoa?

Outro dia, o alvo era o Luciano Huck. Certa vez, o apresentador elogiou um político que hoje está preso. O apresentador continua sendo um dos mais invejados do país.

Sexo e fofoca de famosos. Isso dá audiência. E se a fofoca tiver sexo então…

Já elogiei “Rock Story”, Globo, hoje?

Mudando de assunto…

Sempre gostei do Galvão Bueno. E agora, do nada, o narrador está sendo elogiado e virou o super solidário porque gravou um áudio (gol) em um celular da viúva do jogador Ananias, Chapecoense. Já vi muitos locutores fazendo algo parecido.

Aproveitando…

Pode parecer cruel, mas a imprensa tem que parar de tratar o time da Chapecoense de forma diferente. Toda reportagem é o mesmo papo. Cansativo demais.

Para fechar…

Famoso dando opinião sobre política é um desastre. E o povo normalmente tem opinião contrária.