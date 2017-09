Igor Soares gostaria que Rubens Furlan fosse candidato a governador

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, e também vice-presidente do Cioeste, sugeriu que Rubens Furlan, prefeito de Barueri, concorra em 2018 ao cargo de governador do Estado. Citação foi feita durante Fórum Gestão Municipal de Impacto (GMI), realizado pelo Cioeste na quarta-feira (30),

“Se hoje temos um consórcio forte e uma região pujante, devemos muito ao Furlan. Décadas atrás, como vereador aos 21 anos, começou a implantar políticas públicas com visão de futuro e hoje, com 65 anos de idade, continua inovando”, disse Igor Soares, que acrescentou: “a experiência ele já comprovou que tem. Nós, demais prefeitos, vamos usar da nossa juventude para coloca-lo no Palácio dos Bandeirantes”.

Recentemente, a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, convidou Rubens Furlan a integrar a lista de filiados da sigla. Neste ano, o partido trouxe o senador Álvaro Dias com planos de lança-lo na corrida para presidência.

“Teríamos Álvaro na disputa nacional, Furlan na estadual, em São Paulo, e Romário no Rio de Janeiro”, destacou Igor Soares que faz a articulação política do Podemos na região oeste.