Igreja Evangélica de Carapicuíba orienta gays a oficializar união em Cartório

O que diz a Bíblia, de fato, sobre a homossexualidade? Se para a maioria das igrejas a resposta está ligada à condenação ou a pecado, uma igreja evangélica em Carapicuíba se propõe a mostrar uma nova visão e seus membros estão abordando as pessoas nas ruas da Região para pedir mais respeito à população GLBTT e falando que Deus não exclui ninguém.

Para o Pastor Eliel Eloy, da igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo, Um estudo honesto e corajoso das escrituras nos mostrará que a bíblia não condena a homossexualidade principalmente no contexto de relacionamentos responsáveis e baseados no amor.

Conhecida pela proposta de acolher homossexuais, a igreja desperta muita curiosidade. O rito, no entanto, é muito parecido com o de outras denominações. Seus membros – a maioria jovem – se reúnem as quinta-feira e aos domingos para louvar a Deus e conversar sobre a Bíblia.

“Muitos ficam curiosos sobre os encontros, mas não é nada de anormal, temos ritual de batismo, louvor, Ministração da Palavra. Somos uma igreja evangélica com uma proposta inclusiva, voltada para o público LGBTT”, explica o Presbítero Leandro Vital.

Pronta para realizar até casamentos

Além de participar de todas as atividades, os membros da Igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo podem casar-se com pessoas do mesmo sexo, o que não seria possível nas demais igrejas. A igreja de Carapicuíba ainda não realizou casamentos, mas está apta a fazer isso. A igreja também orienta que os interessados procurem oficializar a união em cartório, com um contrato civil.

A igreja fica localizada na Rua Antônio dos Santos Neto, 281 – Centro – Carapicuíba (frente ao Parque Gabriel Chucre), os cultos são sempre as quinta-feira, às 20h e aos domingos às 18h.