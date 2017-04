Igreja Evangélica vai às ruas de Carapicuíba pedir o fim do preconceito contra a comunidade LGBT

O Ministério Redenção Incluir em Cristo é uma igreja evangélica que canta louvores, prega a palavra de Deus por meio de um culto, utilizando a bíblia como base de sua religião. Esse é o cenário comum de uma celebração cristã, e também o ambiente que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis frequentam em busca de conforto espiritual em Carapicuíba, sem nenhuma possível repreensão ou olhar diferenciado.

“A igreja nasceu com o objetivo de incluir as mulheres lésbicas, homossexuais e transexuais que se sentiam excluídos e não encontravam espaço em outras religiões devido à discriminação que ainda existe. Nossa missão é acolher e levar o amor de Deus a todos, principalmente aos que se sentem inseguros quanto à orientação sexual”. Explica Eliel Eloy, pastor da igreja.

No sábado passado (01/04) os membros da igreja saíram às ruas da cidade de Carapicuíba para conversar com a população sobre uma boa nova para todos àqueles que foram rejeitados e excluídos de suas igrejas. Ao mesmo tempo em que conversavam com as pessoas eles entregavam panfletos com os dizeres “Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora”.

O Presbítero Leandro Vital, que é homossexual, explica que “Muitas pessoas por falta de informação acabam excluindo e pensando que ser gay é ser promíscuo ou até mesmo se você falar de gênero nas escolas as pessoas se tornarão gay, isso não é verdade. Nós temos que combater essa ideia preconceituosa por isso saímos as ruas, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas e que ele tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas”.

A igreja realiza os seus cultos todos os domingos as 18h e nas quintas-feiras as 20h, na Rua Antonio dos Santos Neto, 281 Centro em Carapicuíba.