Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida estará em Osasco nos dias 10, 11 e 12

A Imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717. Portanto, em 2017 o encontro da Imagem completará 300 anos. Em comemoração à data, o Santuário Nacional de Aparecida promove o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma programação devocional e obras de fé que vão nos preparar para o grandioso tricentenário. Imagens peregrinas estão sendo enviadas a diversas igrejas.

Em Osasco, a imagem poderá ser vista, a partir do dia 10 de março, às 19h na Igreja Cristo Ressuscitado que fica na Rua Padre Paulo Xerdel na Vila Yolanda. No dia 11, a imagem será levada à Igreja Nossa Senhora de Fátima R. Fernando Botti, 44 no bairro da Vila Yolanda. Neste mesmo dia, a imagem peregrina vai para a Paróquia Espirito Santo que fica na Avenida Horácio Lafer, 986 no Jardim das Flores, no local haverá um grande evento para receber a imagem. No dia 12 de março por volta das 16h, a imagem seguirá para a igreja Nossa Senhora das Graças que fica R. Nossa Senhora. das Graças, 272 – Novo Osasco.