IML identifica os três soldados do exército mortos em Barueri

Os corpos são de Wesley dos Santos, que será enterrado em Barueri e tinha 18 anos, e Jonhatan Cardoso, que será enterrado no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. Na segunda-feira já havia sido confirmado o nome de Vitor Costa Ferreira, de 18 anos, que foi identificado pela mãe, Sandra da Costa Ferreira. Os corpos foram liberados do IML às 9h.

Até o momento, o Exército não confirmou oficialmente os nomes, mas as famílias já foram comunicadas e houve apoio dos militares na liberação dos corpos. A assessoria de imprensa do Comando Militar do Sudeste disse em nota que “um Inquérito Policial Militar será instaurado para levantar as causas que levaram ao incidente.”