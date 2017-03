Informação sobre cassação de Rubens Furlan é falsa

Nesta quinta-feira, 15, várias pessoas começaram a receber por whatsapp e inbox no facebook a informação de que o prefeito de Barueri Rubens Furlan sairia do cargo no próximo sábado, 18. Uma postagem no facebook do perfil Gengis Khan diz que Furlan está inelegível e que precisa deixar o comando da prefeitura.

Por fim o post diz que haverá novas eleições na cidade e que poderão concorrer Saulo Góes (PSOL), Neo Marques (PMN) e Cláudio Paes (Rede).

Não existe veracidade alguma nessa informação, é boato, diz um dos assessores do prefeito.

No TSE, existe uma ação da advogada Roberta Rocha na qual é solicitada a impugnação do prefeito. Mas a própria advogada através de sua rede social disse que a notícia é falsa e não tem relação com a sua ação. “Nas últimas horas recebi inúmeras ligações de amigos perguntando sobre esse post que está circulando nas redes sociais… Muitos me procuraram por saberem que sou advogada de algumas ações pertinentes ao caso… Sobre as informações só tenho a dizer que o processo que foi remetido do TSE para o TRE ainda não entrou na pauta de julgamento… Eu particularmente acho esse tipo de postagem um desserviço à sociedade. Assim que existirem informações verídicas sobre o caso a imprensa estará divulgando com certeza.”