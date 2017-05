Inscirções abertas para concurso que levará professores de Osasco à Inglaterra

A edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil pode levar educadores de Osasco à Inglaterra. O concurso, organizado pelo Ministério da Educação, reconhece projetos que buscam a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. As inscrições estão abertas e vão até 25 de agosto no endereço premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br.

Para concorrer à viagem, professores das 54 escolas do Ensino Fundamental e Médio de Osasco devem enviar um relato das práticas pedagógicas realizadas em sala com foco noEstímulo ao conhecimento científico por meio da inovação. São 14 vagas a educadores de Física, Química, Biologia e Matemática. Os selecionados participarão, em janeiro, de atividades educativas, palestras e visitas a museus em Londres. Serão ao todo três etapas: estadual, regional e nacional.

Temáticas especiais

Neste ano, o Prêmio terá ainda outras três temáticas especiais. As melhores atividades sobre Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo de Inovação Educacional serão agraciadas com R$ 5 mil cada. Já os professores de Educação Física com relatos de destaque sobre Esporte como Estratégia de Aprendizagem serão premiados com uma visita ao Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo.

Os educadores cujos relatos de prática pedagógica apresentem estratégias de reflexão e ação sobre Conservação e uso consciente da água também pode se inscrever. Os vencedores participarão do Fórum Mundial da Água 2018. Além do respeito ao tema, serão consideradas as iniciativas que contribuam para a permanência do aluno na escola, facilitem a participação da família e a formação ética, artística e cidadã de crianças e jovens.

O Prêmio Professores do Brasil tem apoio, entre outras entidades, da Secretaria da Educação e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed).