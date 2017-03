Inscrição para Pedalada da Hora em Barueri pode ser feita on-line

Às vésperas de Barueri completar 68 anos de emancipação político-administrativa será realizada, no dia 25 deste mês de março, a 9ª edição do evento “Pedalada da Hora”. Trata-se de um passeio ciclístico noturno promovido pela Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, para marcar o apoio do município ao movimento mundial Hora do Planeta.

As inscrições estão abertas. E para participar, basta cada interessado preencher uma ficha no site da prefeitura onde todo regulamento está disponível. A expectativa é de que o evento receba mais ciclistas neste ano: cerca de 1.300 inscritos, cem a mais do que em 2016.

A largada da “Pedalada da Hora” acontecerá em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro, às 20h30, mesmo ponto de chegada às 21h30. Haverá sorteio de algumas bicicletas e distribuição de camisetas personalizadas para os primeiros mil ciclistas que chegarem ao local do evento a partir das 18 horas, quando também poderão ser realizadas inscrições presenciais.

Percurso

Os ciclistas vão sair e retornar ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, pedalando pelas avenidas Guilherme Perereca Guglielmo, Carlos Capriotti (Novo Centro Comercial); Aldeia, Iracema, Antonio Pazinato e General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, passando em frente à estação Antônio João da CPTM, Parque Shopping Barueri e Marginal Esquerda do Rio Tietê (Aldeia de Barueri); rua da Prata e avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis (Jardim dos Camargos e Vila Porto), indo até a rotatória do Parque Municipal Dom José e voltando pela rua da Prata e avenidas Arnaldo Rodrigues Bittencourt e Guilherme Perereca Guglielmo.

Hora do Planeta

Com iniciativa da WWF, rede independente de conservação da natureza presente em mais de 100 países, a Hora do Planeta é um convite à reflexão sobre o impacto das pequenas mudanças comportamentais para um modo de vida mais sustentável. No dia do evento, o mundo todo é convidado a apagar as luzes por uma hora para demonstrar o seu compromisso com o meio ambiente.

Em Barueri, a prefeitura irá ainda apagar a fachada dos principais monumentos e prédios públicos da cidade. Mais detalhes sobre o movimento Hora do Planeta no site www.wwf.org.br. A respeito do evento Pedalada da Hora, informações: 4199-1511.