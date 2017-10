Inscrições do processo seletivo para Agente de Saúde termina nesta quinta, 5

A Prefeitura de Osasco abriu processo seletivo para a contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. A prefeitura também abriu processo seletivo para a contratação de rádio operador, telefonista auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem intervencionista, enfermeiro intervencionista e médico regulador e intervencionista para o SAMU.

De acordo com o edital 10/2017 serão contratados 264 Agentes Comunitários de Saúde, sendo 14 vagas reservadas às pessoas com deficiência, e 120 Agentes de Combate às Endemias com 6 vagas reservadas às pessoas com deficiência.

A contratação se dará por tempo determinado, em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), por um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Os salários oferecidos são de R$ 1.151,16 com exigência de Ensino Fundamental completo.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde serão preenchidas por candidatos aprovados que residam na área da comunidade em que irão atuar. Portanto, as vagas foram distribuídas de acordo com as Unidades Básicas de Saúde do município. (veja tabela)

UBS BAIRRO VAGAS

Silvio João Luiz de Lúcia Helena Maria 19

Raimunda Cavalcante de Souza Munhoz I 5

Emilia Cosme Cerqueira Munhoz II 13

José Hilário dos Santos Piratininga 6

Padre Guerrino Ricioti Vila dos Remédios 6

Darcy Alves Evangelista Robalinho Ayrosa I 9

Otacílio Firmino Lopes Ayrosa II 8

Carmeno Naghy Jardim D´Ávila 7

Francisca Lima de Lira Portal D´Oeste 10

José Sabino Ferreira Baronesa 6

Dr. Adauto Ribeiro Três Montanhas 4

Márcio Valdevino Batista Vila Menck 8

Maria Pia de Oliveira Santo Antônio 12

Vasco da Rocha Leão Veloso 8

Guilhermina Nóbrega Abreu Metalúrgicos 2

Maria Giradi Cury Novo Osasco 8

Lia Buarque Macedo Gasparine Vila da Justiça 10

Irmã Águeda Maria Jaime Jardim Tereza 6

Santa Maria Santa Maria 6

Getulino José Dias Padroeira 12

Maria do Socorro Bezerra Patrício Parque Palmares 10

Luciano Rodrigues Costa Jardim Roberto 9

Neyde Alves da Silva Cidade das Flores 5

Anunciata de Lucia Vila Isabel 4

Francisco Dias da Silva Quitaúna 4

Oduvaldo Maglio Vila Yara 6

Santa Gema Galgani Presidente Altino 6

Santa Maria Goretti Bela Vista 3

Carolina Maria de Jesus Jaguaribe 3

José Guimarães de Abreu Cipava 6

Laurinda Rodolfo Rubo Jardim D´Abril 6

José Francisco de Resende Vila Yolanda 9

SAMU

No caso das contratações para o SAMU, reguladas pelo edital nº 11/2017, estão previstas 4 vagas para rádio operador, com exigência de Ensino Fundamental completo e salário de R$ 847,39 + abono salarial; 12 vagas para telefonista auxiliar de regulação médica, com exigência de Ensino Fundamental completo e salário de R$ 847,39 + abono salarial.

No edital também há 29 vagas para técnico de enfermagem intervencionista, que deverá ter Ensino Médio (técnico) completo, registro no COREN/SP e especialização em urgência e emergência ou experiência comprovada em serviço pré-hospitar ou SAMU. O salário oferecido é de R$ 1.521,81 para uma carga horária semanal de 30 horas.

Para o cargo de enfermeiro intervencionista são 7 vagas, sendo que os candidatos deverão ter Ensino Superior completo em Enfermagem, registro no COREN/SP, especialização em urgência e emergência ou APH ou experiência comprovada em serviço pré-hospitalar e/ou Samu. Os salários oferecidos são de R$ 3.681,03 para uma carga horária de 30 horas.

Também há 10 vagas para médico regulador intervencionista, que deverá comprovar Ensino Superior completo em Medicina, registro ativo no CRM/SP, título de especialista ou residência médica na área de Anestesia ou Cirurgia Geral ou Intensiva ou experiência comprovada em serviço pré-hospitalar e/ou Samu.

EMPREGO VAGAS

Rádio Operador – Samu 4

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica 12

Técnico de Enfermagem Intervencionista 29

Enfermeiro intervencionista 7

Médico Regulador e Intervencionista 10

INSCRIÇÕES

Para participar, os interessados deverão se inscrever, gratuitamente, até esta quinta, 5, das 9h às 16h, na Sala Osasco (Avenida Bussocaba, 300, Vila Campesina). É necessário trazer RG e CPF e um comprovante de endereço.