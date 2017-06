Jéssica Herculano

Ela chegou a alimentar seus filhos com um salário de R$ 500, sendo que R$ 350 era para o aluguel. Com muita força de vontade, abriu seu salão de cabeleireiro e em pouco tempo ganhou destaque

Maria Jéssica Herculano da Silva nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco. De família humilde, decidiu vir para São Paulo em busca de uma vida melhor para ela e os filhos. Mesmo sem cursos profissionalizantes, em sua cidade, já atuava na área da beleza, cortava e coloria cabelos; fazia as unhas de vizinhos e familiares. Em um desses atendimentos, uma conhecida, sem saber do que se tratava, pediu um corte Chanel. E, após o corte, esta pessoa, que tinha o cabelo abaixo da cintura chorou muito, e causou em Jéssica um trauma. Com seus três filhos, de 14, 11 e 5 anos, Jéssica partiu em busca de novas oportunidades. Em 28 de janeiro de 2008, desembarcou em Osasco. Logo que chegou começou a vender panos de prato. Batia de porta em porta, de casa em casa, era a única responsável pelo sustento da casa. Determinada a agarrar toda e qualquer oportunidade aceitou um emprego de copeira, pelo qual recebia um salário de R$500 “Eu pagava um aluguel de R$350 e o que sobrava era pra pagar as contas e comprar alimentos para os meus filhos”, recorda-se. Trabalhou como vendedora em uma ótica; foi atendente de lanchonete; doméstica. Até que, conseguiu um trabalho de recepcionista em um salão de beleza, na Vila Olímpia, em São Paulo. Com a vivência no salão, o desejo pela área não só retornou como também aumentou.

Em outubro de 2012 iniciou um curso de cabeleireira e manicure profissional na escola de cabeleireiros Noemi, localizada no centro de Osasco. Com isso, passou de recepcionista para manicure neste mesmo salão, e nos dias de folga, começou a atender em casa. Jéssica decidiu abrir seu próprio salão, em sua casa. Concluiu o primeiro curso e hoje possui mais de 20 diplomas de cursos e aperfeiçoamentos na área da Beleza. Ano passado recebeu uma ligação dos organizadores do Prêmio Tesoura de Ouro, informando que tinham avaliado seus trabalhos, sua página do facebook, e convidando para representar a cidade de Osasco na premiação. A principio não acreditou, pensou que pudesse ser um trote, “Como uma cabeleireira com menos de 3 anos de profissão seria indicada para algo de nível nacional? Com tantos cabeleireiros bons, com anos de profissão, como alguém tão nova seria selecionada?”, questionava-se. Passou uns dias pensando, antes de dar a resposta para os selecionadores. No dia do evento, que ocorreu em Campinas, a expectativa foi grande, porém, Jéssica foi a grande vencedora da Tesoura de Ouro 2016. . Este ano, novamente selecionada para representar Osasco no Tesoura de Ouro, ganhou pela segunda vez consecutiva o prêmio.

I Osasco Fashion Week

O lançamento do I Osasco Fashion Week – OSFW aconteceu na noite da última segunda, 29 de maio, no Hotel The Premium. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, esteve por lá, e, destacou a importância da iniciativa: “Esse evento será uma tradição na cidade e isso nos dá imensa alegria, uma vez que fomentará a moda, o comércio, além de oferecer oportunidade aos novos talentos”, disse ele. Inspirado nas principais semanas de moda do Brasil, e do mundo, o OSFW, que ocorrerá, de 12 a 17 de julho, na Fito, no Jar dim das Flores, estima um público de 13 mil pessoas para a apresentação da coleção Primavera/Verão 2018 “Paraíso Tropical – A Sensação do Momento”, produzida por 24 estilistas, entre eles Samuel Cirnansck, Walério Araújo, Alex Kazuo, Enéas Neto e Kennedy Esquezary. Mais informações no site www.osascofw.com.br