Amigos Para Sempre

Aconteceu no último dia 19 de agosto, no Buffet Platinum em Osasco, a 42ª Festa dos Amigos do Vita (são vários amigos que se reúnem anualmente para celebrar o time de futebol do bairro do Bela Vista). Cerca de 220 pessoas de diversos lugares do Estado se encontram para colocar o papo em dia uma vez no ano e celebrar a amizade que já tem mais de quatro décadas. Na edição 2017 do encontro, a presença de amigos de Laranjal Paulista, cidade do interior de São Paulo deu um charme especial para a festa. Estiveram no local o ex-prefeito da cidade do interior e vereadores. Durante quatro horas, eles puderam reviver grandes momentos de infância e já marcaram um novo encontro para o próximo ano.

Atendimento Exclusivo

A visagista e hair stylist Adriana Cintra abriu as portas de seu novo espaço, uma sala linda preparada para atendimento único, um conceito surpreendente e inovador na região, já aprovado por clientes fiéis e exigentes. “Senti que é mais intimista, personalizado, a gente fica mais à vontade, até para dizer o que queremos nos cabelos. Estou com ela há cinco anos. Eu gostei e desejo muito sucesso”, aprovou a cliente Cláudia Piva, uma das primeiras a experimentar os serviços. “Há tempos venho olhando para as minhas clientes, visando casar as necessidades delas com as minhas. Neste momento a necessidade real é deste atendimento exclusivo, em horário determinado completamente voltado para isto, com a qualidade que sempre proporcionei nos grandes salões, porém com preços bem mais acessíveis”, explicou Adriana. De terça a quinta o custo de uma escova sai por R$30 cabelos curtos, R$40 cabelos médios e R$50 cabelos longos. Mais uma opção para quem não abre mão de conforto, bons produtos, e atendimento personalizado. O contato agora passou a ser direto com a Adriana, pelo Whatsapp: 95930-7659, ou no local, Rua José Aristides Jofre, 11, sala 14, na Vila São Francisco, em Osasco.

INTERATIVA

O Festival de Pescados e Frutos Do Mar Ceagesp voltou! Por um preço único de R$69,90 por pessoa (exceto bebidas, sobremesas e pratos à la carte), a pessoa come à vontade os mais de 30 tipos de pratos à base de peixes e frutos do mar. Isso inclui, desde as entradas até os camarões assados na brasa e a famosa paella gigante, passando por saladas, complementos e pratos quentes. À parte, bebidas, uma carta de vinhos completa e o tradicional merengue como opção de sobremesa. Crianças de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade. Não é cobrada taxa de serviço. O evento acontece no Espaço Gastronômico Ceagesp até o dia 17 de dezembro: Às quartas, quintas e sextas, das 18h à meia-noite. Aos sábados, das 12h a meia-noite. Aos domingos, das 12h às 17h. O acesso acontece pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, em São Paulo). O estacionamento, também no Portão 4, terá preço fixo especial para os frequentadores do Festival. Super indico!

NOTES