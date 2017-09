Nespresso Experts

Na manhã de quarta, 27, alguns influenciadores digitais, puderam compartilhar momentos de aguçar os sentidos em um tour realizado no Nespresso Expertise Center, nos Jardins, em São Paulo. O NEC trata-se de um centro de estudos e consumo de café, em que visitantes vivenciam uma experiência Nespresso por completo: a história, locais de produção, momentos de desgutação, cursos e outras atividades. Sob os cuidados de Cláudia Leite, gerente de cafés e sustentabilidade; Diogo Gusmão, da comunicação corporativa; e de Sharlene Santos, coffee someliere; da Nespresso, os colegas de profissão, arriscaram-se como baristas, durante o preparo de suas próprias bebidas. Mais informações podem ser obtidas no www.nespresso.com/nec. Ao final, seguiram para mais um momento de descontração, desta vez no restaurante P.F. Chang’s, O evento foi promovido pelo Iguatemi Alphaville, muito bem representado por Amanda Zeni.

Interativa

Os tradicionais frequentadores do Parque Municipal Dom José, em Barueri, terão uma agradável surpresa neste sábado, 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro, com a disputa do primeiro Campeonato de Churrasco da BBQ Festival promovido pela Associação dos Churrasqueiros do Brasil. O evento faz parte do Circuito do Campeonato Paulista de Churrasco. A competição está dividida em quatro categorias de assados com carne bovina, aves, costelinha suína e melhor assado para vegetarianos. E o melhor: a plateia poderá degustar as carnes que concorrem aos 18 troféus, certificados e medalhas do campeonato. Além do campeonato o público poderá curtir o espaço para a diversão e lazer das crianças, food trucks de sobremesas, cervejas e chopps artesanais, exposição e venda de produtos naturais, cutelaria, hambúrgueres artesanais, queijos e muito mais, à preços populares e ao som de boa música brasileira e country music.

NOTES

• No domingo, 8 de outubro, acontece a Quinta Voltinha da União, a corrida, realizada pelo Shopping União de Osasco, para crianças de 4 à 12 anos. As inscrições podem ser feitas através do site www.shoppinguniao.com.br, ao custo de R$50. Todos os participantes inscritos, recebem no dia do evento um kit composto por uma camiseta, uma sacolinha personalizada e diversos brindes, e, ao final do percurso recebe sua merecida medalha. A diversão continua na praça de esportes e rua de lazer! #Participe!

• No dia 7 de outubro, das 15h às 17h, o projeto de apoio à adoção Boas Novas, promoverá a palestra gratuita Mitos e Verdades Sobre a Adoção, com Ana Davini, autora do livro “Te Amo Até a Lua… o que fazer quando não se consegue uma gestação natural”. Inscrições e informações podem ser obtidas pelo telefone (11)96438-6868 ou pelo facebook.com/adoteboasnovas. #Adote!!

• A exposição fotográfica inédita “Storaro: Escrever com a Luz” permanece em cartaz, no Pavilhão da Oca do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, até o dia 4 de novembro, com visitações de terça a domingo, das 9h às 17h, e entrada gratuita. A mostra traz 70 imagens produzidas a partir de sobreposições de obras cinematográficas do diretor italiano Vittorio Storaro.#Internacional

• A largada das ações de conscientização sobre a luta contra o câncer de mama acontece no domingo (1º), com a 1ª Corrida Outubro Rosa de Carapicuíba. Com trajeto especial de parque a parque, , saindo do Parque da Aldeia às 7 horas, passando pelo Parque dos Paturis e retornando ao Parque da Aldeia. No dia 6, haverá palestras de conscientização no Plaza Shopping Carapicuíba. #Conscientização