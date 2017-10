No último mês de agosto, em comemoração ao dia dos pais, o SurperShopping Osasco preparou uma oficina de degustação de cervejas, cachaças, queijos e vinhos, na qual apreciadores puderam, com a ajuda de sommeliers renomados, expandir seus conhecimentos. O sucesso do evento, foi tão grande que, em parceria com o Senac, o empreendimento resolveu estender os workshops até o próximo dia 30 de dezembro.

O espaço, decorado por alunos de designer do Senac Osasco foi projetado para receber pequenos grupos, para novos workshops, inclusive de cozinha e decoração, com a máxima qualidade e conforto. Neste mês de outubro, chefes de cozinha do Senac farão diversos trabalhos voltados às crianças, como, produção de cup cakes, brigadeiros, mini bolos, mini salgados, dentre outras iguarias infantis.

Já após o mês das crianças, volta a programação normal, de bebidas. De dezembro até o Natal o grupo pensa ainda, em oferecer atrações voltadas ao final de ano, decoração de mesa escolhas de bebidas e alimentos presentes na ceia. A oficina está localizada no 2º piso do shopping, próximo ao Rei do Matte. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas. (Os cursos de bebidas alcoólicas são direcionados apenas a maiores de 18 anos). Fique de olho na programação!

O 5° Festival de Cultura Armênia de Osasco será no domingo, dia 22 de outubro, a partir das 12h, na Rua Carlos da Costa Ramalho Júnior, 498, no bairro Presidente Altino. A entrada custará R$15 e, assim como nas edições anteriores, a festa contará com artesanato, comida típica, apresentações de dança, boa música e muita alegria. #EuVou!

No mês internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Iguatemi Alphaville promove o “Estacionou, Doou”, o qual na última quarta-feira do mês, todo o valor arrecadado do estacionamento é doado a uma instituição apoiadora da causa. Este ano, as doações irão para a Américas Amigas. #Colabore!

O Jockey Club de São Paulo se transformará num grande cinema a céu aberto. O Shell Open Air, acontece entre os dias 8 e 26 de novembro, capaz de receber 1300 pessoas em torno de uma tela gigante com uma programação que exibirá 21 filmes, além de shows ao vivo após as sessões das sextas-feiras. Venda pelo site www.openairbrasil.com.br #ValeConferir

Todos Juntos contra o Câncer

Este mês retomamos mais um Outubro Rosa, campanha de conscientização dirigida à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento surgiu em 1990, na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, e desde então, vem sendo promovida anualmente na cidade. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Segundo pesquisa de 2016, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 66,2% das descobertas da doença ocorrem pelas próprias pacientes, ao notarem alguma alteração na mama. É importante lembrar que o câncer de mama não atinge somente à mulheres, mesmo em mínima porcentagem, o acometimento de homens por essa doença, também acontece. Em ambos os casos, o autoexame é fundamental, quanto antes o câncer é identificado, maiores são as chances de cura.