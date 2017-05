Interativa

Em sua 10ª edição, a CowParade Brasil volta à São Paulo e, pela primeira vez, terá como tema “uma viagem pelo mundo”. Para celebrar os 10 anos do evento, os artistas foram convidados a retratar uma das 45 cidades onde já aconteceu a CowParade. As esculturas de vacas em fibra de vidro são decoradas por artistas locais e distribuídas pelas cidades, em locais públicos como estações de metrô, avenidas e parques. A cidade de Barueri também acolhe duas peças da mostra: “Dragão”, do artista Andre Crespo, exposta na Praça das Orquídeas do Centro Comercial Alphaville; e, “Cowrona”, obra de André Ortiz, que pode ser apreciada no Piso Rio Negro, do Shopping Iguatemi Alphaville, até o próximo dia 25 de maio. Ao final da edição as vacas serão leiloadas e o dinheiro arrecadado será revertido para instituições beneficentes. Ao redor do mundo, mais de 10.000 artistas já participaram da CowParade, estima-se que mais de 500 milhões de pessoas tenham visto ao menos uma das vacas famosas.

#Curiosidade Porque vacas? A escultura de vaca da CowParade forma uma tela tri dimensional que agrada a todos os artistas e não existe nenhum outro animal ou objeto que fornece uma forma com a mesma flexibilidade e amplitude. As três poses de vaquinhas (em pé, pastando, repousando) oferecem para aos artistas ângulos e curvas para criarem obras de arte únicas.

NOTES

• Nesta sexta, 19 de maio, às 22h, o Capital Inicial sobe ao palco do Tom Brasil em São Paulo. A turnê, que teve início na Big Apple, em Nova Iorque, traz o melhor da banda de rock nacional e celebra os seus mais de 30 anos de carreira.#AcústicoNYC

• Para celebrar seu 35º aniversário o Morumbi Shopping, em São Paulo, apresenta a exposição interativa e gratuita “De volta aos anos 80”. A década de sua inauguração foi escolhida como tema da celebração porque marca o surgimento de um período intenso e inovador nas mais diferentes áreas: moda, política, cultura, música, esportes e tecnologia. O evento acontece, até o próximo dia 11 de junho, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h, no Atrium. #LembrançaBoa

• No próximo dia 9 de junho, as 21h, Frejat apresenta seu show “Voz e Violão”, no Teatro Opus, do Shopping Villa Lobos, em São Paulo. No repertório, um passeio pelos sucessos de sua trajetória, e também por músicas de artistas que ele sempre gostou de ouvir. #Intimista

• No dia 11 de junho, o Shopping União de Osasco realizará sua 8ª Volta da União! Para quem quiser sentir o gostinho do mundo das corridas ou mesmo curtir o evento correndo em bom ritmo o percurso 4K é ideal. Para os corredores com pouco mais de resistência física e treinamento, fica indicado o desafio de 9KM. Inscrições e informações no site www.shoppinguniao.com.br #Corram