Instituto Poderosa Maria de Osasco fará workshop para aumentar a autoconfiança e autoestima das mulheres

O Instituto Poderosa Maria realiza dia 12 de Dezembro, o primeiro Workshop Poderosa Maria, um evento de Empoderamento Feminino que utiliza a metodologia de Coaching como base. O objetivo desse evento é aumentar a autoconfiança, autoestima das participantes para que elas construam uma carreira ou negócio de sucesso. O evento também terá uma palestra especial sobre Aprenda a Dizer Não – Liberte-se da necessidade de agradar a todos com a Kel Larangeira, fundadora do Instituto e Empoderamento Feminino com Regiane Souza Neves, coordenadora da Secretaria da Mulher de Osasco.

O encontro será realizado no Shopping Pátio Osasco na avenida dos Autonomistas, 896 – Térreo Sala A e D na Sede Osasco da Central de Concursos e Empregos. Para participar é necessária a inscrição no site: kellarangeira.omb10.com/workshop. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível, que será entrega a famílias carentes no final do ano.

“Será um evento único, minha missão é mostrar para essas mulheres que elas podem realizar seus sonhos, terei essa missão de despertar esse desejo de mudança, esse aliás é meu propósito de vida, passei por muitas dificuldades na minha vida, e hoje entendo que precisava passar para seguir meu propósito de vida, agora retorno superada para ajudar outras mulheres a se redescobrirem como aconteceu comigo”, afirma Kel Larangeira.

Estão programadas palestras, dinâmicas, aplicação de ferramentas de autoconhecimento e sorteios de brindes dos apoiadores do evento que apoiam a causa do Empoderamento Feminino: Posé Beleza, Sexyaocubo, BritBrazil Personal Stylist, Lótus Mente e Corpo, Herbalife Rosana Barreto, Cleo Cabeleireiros e Clínica de Psicologia Ânima e Christie Giovannetti Gestora de Imagem Pessoal.

Evento: Workshop Poderosa Maria

Data: 12 de Dezembro de 2017

Horário: Das 18h30 às 21h

Local: Central de Concursos e Empregos

Avenida dos Autonomistas, 896 – Térreo Sala A e D na Sede Osasco

Mais informações:

Kel Larangeira, Ceo Instituto Poderosa Maria e Master Coach Trainner

(11) 97521-4226 (whatsapp)

www.poderosamaria.com.br