Investigação de contratos de Emídio de Souza leva MP até a prefeitura

Promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo estiveram na secretaria de Esporte e na prefeitura de Osasco na última semana. Eles estavam com um mandado de busca e apreensão referente a um processo do ano de 2009.

O Correio Paulista teve acesso a todos os documentos do processo, os envolvidos são Emídio de Souza (Prefeito à época), Antonio Dantas (Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente), Claudio Sergio da Silva, o Chapecó (Secretário de Recreação, Esporte e Lazer) indicado na época por Valmir Prascidelli e Renato Afonso Gonçalves (Secretário de Assuntos Jurídicos). O Mandado é referente a um processo administrativo sobre a contratação da empresa de assessoria Fragmentos Projetos Sociais e Educacionais, durante a gestão do então prefeito Emídio.

Na época, a empresa foi contratada sem licitação e foi paga com recursos financeiros do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (FUNCAD), com a finalidade de desenvolver atividades esportivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no contra turno escolar.

Nesta terça, 24, o prefeito Rogério Lins disse que mesmo não sendo processos relativos à sua administração, todos os departamentos da prefeitura contribuíram com os promotores. De acordo com o prefeito, a transparência será a marca de seu governo.