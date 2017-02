Investimentos em imóveis devem aumentar em 2017

Aos poucos, o cenário econômico está saindo de um período complicado e apresentando sinais positivos. O consumidor está ficando mais confiante já existe a perspectiva de melhora na taxa de emprego. Essas são mudanças que podem incentivar o retorno da busca por imóveis.

A inflação alta foi um dos fatores que caracterizaram a crise econômica e contribuiu para a formação de um círculo vicioso. Isso porque, para controlar essa alta de impostos os juros precisaram ser corrigidos – o que desencadeou a desaceleração da economia.

Isso significa que muitas empresas tiveram que reduzir suas atividades para continuarem ativas. Mas, mesmo assim, algumas não resistiram e fecharam. Essas duas situações geraram o aumento do desemprego, obrigando pessoas a controlarem seus gastos para tentar evitar endividamento e inadimplência. Desse modo, o consumidor passou a comprar menos.

Recentemente tivemos duas reduções seguidas na taxa de juros Selic. O PIB também está retomando o crescimento: após dois anos de recessão, segundo o Banco Central, o Produto Interno Bruto deve crescer em 2017.

O medo do desemprego está caindo – tanto que, de acordo com o CNI (Confederação Nacional da Indústria), em outubro do ano passado, caiu 6% em comparação com setembro/2015. Além disso, o Banco Santander prevê que o desemprego deve cair dos atuais 12% para 10,3% no final de 2017.

Essas notícias podem mudar o fluxo econômico para uma situação mais positiva. A queda da inflação, junto com a redução dos juros, estimula a aceleração econômica. Logo, empresas voltam a ter capacidade para aumentar suas atividades e gerar novos empregos.

E isso pode elevar a confiança do consumidor, que vai se sentir mais seguro para voltar a fazer aquisições.

No cenário de enfraquecimento da economia, muitos imóveis atualmente estão sendo negociados com descontos significativos. Mas, diante dessas previsões, a tendência é que uma recuperação econômica faça com que os preços dos imóveis retomem seu valor nos próximos meses.

Portanto, é um bom momento para adquirir imóveis. Invista em um bom planejamento financeiro, organize seu orçamento e recursos, verifique a possibilidade de contratar um financiamento imobiliário e aproveite para garantir seu apartamento antes que os valores voltem aos patamares normais.

E para conseguir as melhores oportunidades, lembre-se de ficar sempre atento ao dinheiro amigo, que trará informações do que acontece no setor imobiliário.

Outros indicadores positivos para o investimento em imóveis em 2017 projetam alta de 4% para os investimentos até o fim do ano, e de 0,8% no consumo das famílias, somados à redução de juros, melhora na confiança e renda do consumidor, que aumentam o desempenho de bens maiores, queda da inadimplência, aumento da empregabilidade, crédito imobiliário mais barato.