Irritado com participação de petistas, Francisco Rossi se afasta de Rogério

A participação do ex-prefeito Francisco Rossi (PR) na campanha eleitoral que culminou na vitória do vereador Rogério Lins (PTN) mostrava uma dobrada em que ele, Rossi, teria além da esposa e filha, o direito de participar ativamente da administração, com direito a sugestões e decisões acatadas. Mas de acordo com o ex-prefeito, a situação não está nada boa. Passados, quase três semanas da posse, Rossi se diz insatisfeito com o atual quadro onde o PT já conta com nomes no primeiro escalão, de acordo com suas declarações “Eu percebi que não estava sendo ouvido e resolvi dar um tempo, e não mais procurar o prefeito Rogério Lins, mas minha opinião é que dificilmente ele conseguirá escapar dessas pessoas (petistas) que estão por trás, que no meu ponto de vista deve atrapalhar muito o governo dele”. Para Rossi, o ex-deputado João Paulo Cunha está dando as cartas nas nomeações e na nova administração e isso, para ele, não é nada bom. “Foram compromissos firmados antes e no decorrer das eleições e que não estão sendo cumpridos”, justifica Rossi, que confessou ter se afastado por bons motivos e que tem tudo para não mais voltar. A esposa Ana Maria é a vice-prefeita e a filha, Ana Paula, a segunda vereadora mais votada é a secretária da Educação; o maior orçamento entre as pastas. O que deverá acontecer caso Francisco Rossi endureça na decisão ainda é uma incógnita. Se não houver acordo, provavelmente Rogério Lins terá o primeiro corte e enrosco na sua administração provocando a inevitável volta de Ana Paula Rossi ao Legislativo. “Até agora ninguém me procurou para conversar” reclamou Rossi.