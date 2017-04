Isaac Ferreira, a revelação da Zona Norte

Por Jesse Brito

Isaac Ferreira, de 17 anos, morador do Jardim Elvira em Osasco começou a ter contato com o boxe aos quatros anos em um projeto social que dá aulas para crianças carentes no CEU Zilda Arns, também na Zona Norte de osasco. Ele treinava todas as semanas.

Em 2015, por falta de apoio o atleta ficou durante um ano sem praticar o esporte. Em abril de 2016, Isaac voltou a treinar na academia municipal de artes marciais de Osasco. As aulas de boxe são ministradas pelos os professores João Cardoso e Luis Santos. Foi lá que o atleta conseguiu desenvolver mais as suas técnicas pugilisticas e sua forma física .

No sábado, 1, Isaac Ferreira foi campeão da Forja dos Campeões. Segundo o atleta, ele lutou com oponentes com quase o dobro da idade dele, foram quatro lutas e os quatro tinham acima dos vinte anos.

Nesta jornada, o pugilista pelejou muito, pois infelizmente não tem o apoio de ninguém, somente o espaço cedido pela prefeitura, onde treina. A academia municipal construída na última gestão requer inúmeras reformas no prédio, alguns dos treinadores também estão sem receber os salários. Mesmo assim, o atleta superou todos os obstáculos e venceu.

Devido ao seu título Isaac Ferreira ganhou o direito de disputar o campeonato Luvas de Ouro, que acontecerá no ginásio do estádio Pacaembu em São Paulo

Isaac está sendo chamado pelos os amigos de “Mini Tyson de Osasco”. O atleta não cansa de elogiar seu professor e grande incentivador de sua carreira Luis Santos pelo aprendizado obtido nestes últimos meses. Ele também não esquece da família. “Eles (professor e família) me deram todo o apoio necessário em minha carreira que se encontra no início.”

A força da torcida também é ressaltada pelo o atleta. “Agradeço sempre todos os meus seguidores por torcer por mim. Essa torcida é uma forma de estímulo para que eu me levante todos os dias e saia da minha casa no Elvira e me desloque a pé até a academia municipal que fica a aproximadamente quatro quilômetros de distância.”