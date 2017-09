Isso não te pertence!

Quem já não se deparou com alguém utilizando uma vaga de estacionamento para idoso ou pessoa com deficiência sem, no entanto, ter direito a ela? Essa imagem corriqueira revela a dificuldade que muitos ainda têm de compreender a importância da observação e obediência às regras coletivas.

As vagas demarcadas de uso específico para estes grupos são conquistas importantíssimas e representam evolução do nosso sistema social. Produtos do amadurecimento jurídico consolidado nos Estatutos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, visam, dentre outros, promover e assegurar o exercício pleno da cidadania, com inclusão social e dignidade. Embora não seja preciso estar na condição de uma pessoa com deficiência ou idoso para compreender a necessidade dessa prerrogativa, muitos parecem desprezar tal fato.

Realidade que só é alterada por uma experiência pessoal, seja consigo mesmo ou alguém muito próximo. Antes tarde que nunca! Outra forma dolorida de aprendizado é mexendo no bolso do infrator. A multa por desrespeito à legislação é de R$ 293,47. O motorista recebe sete pontos na carteira de habilitação e pode ter o veículo guinchado.

Nessa linha, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) promete contribuir para acelerar a compreensão por parte daqueles que têm dificuldade em obedecer à lei. Vigora desde o dia 1º de setembro, na cidade de São Paulo, a fiscalização do uso de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência em estabelecimentos particulares de uso coletivo, como shopping centers e supermercados. Nestes locais, 5% das vagas existentes devem ser destinadas para idosos e 2% para as pessoas com deficiência, como determina a legislação vigente. Os estabelecimentos, que já cumpriam as regras, devem agora adequar a sinalização de acordo com o Manual de Sinalização de Vagas Reservadas da CET.

No primeiro semestre deste ano foram aplicadas, nas ruas da capital, 5.952 multas por estacionamento irregular nas vagas de idosos e outras 1.701 autuações em vagas de deficientes. A ampliação da fiscalização para os estabelecimentos particulares certamente deve ampliar ainda mais estes números, e as denúncias podem ser recebidas pelo telefone 1188.