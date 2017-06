Itapevi interrompe dois bailes funks e apreende cinco carros

Neste fim de semana, a Prefeitura de Itapevi realizou mais uma operação Cidade Segura, um trabalho de combate à perturbação do sossego, bailes funk irregulares e fiscalização de bares e estabelecimentos comerciais com o objetivo de zelar pela garantia da tranquilidade e segurança na cidade.

Na sexta (23) e no domingo (25), a Guarda Civil Municipal (GCM) interrompeu por duas vezes um baile funk na rua dos Navegantes, no Jardim Santa Cecília, e fechou quatro bares: dois no bairro Santa Cecília e dois na Estrada Velha.

Foram 350 pessoas averiguadas e 21 veículos vistoriados, dois dos motoristas acabaram autuados na sexta-feira (23) por promover baile funk, um na Rua Nicosia, no Jardim Santa Rita, e outro na Rua Bergamo, no Jardim Santa Cecília. Uma motocicleta foi apreendida neste mesmo dia no Jardim Marina. Foram apreendidos cinco outros veículos por falta de documentação e outras irregularidades no Jardim Santa Cecília e Santa Rita.

Preso por resistência e fuga

Durante a realização de um bloqueio de veículos no sábado (24), na Rua Assembleia de Deus, na altura do número 13, no Jardim Marina, um homem tentou fugir. A GCM então começou uma perseguição de cerca de 5 quilômetros até conseguir prendê-lo. Revistado, foi encontrado uma arma de fogo e o carro apreendido. O homem foi levado à delegacia, onde pagou fiança no valor de R$ 940 e foi liberado.

“A Prefeitura está preocupada em manter a ordem pública e o sossego no município. Todas as equipes operacionais da Guarda de Itapevi estão à disposição para contribuir com a queda dos índices criminais”, revelou o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kléber Maruxo.

Cidade Segura

A Operação Cidade Segura é realizada em parceria entre as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Receita e da Guarda Civil Municipal. Ela começou no dia 25 de maio e já foi realizada em diversos bairros da cidade.

A ação acontece, geralmente, todas as quintas, sextas e sábados para que todos os moradores de Itapevi possam dormir em paz e ter seus direitos respeitados.

Multa e Apreensão de Veículos

Veículos apreendidos por promover bailes irregulares e por descumprirem a perturbação do sossego público, ou por falta de algum documento, são enquadrados pelo artigo 253A do Código de Trânsito de Brasileiro. São multas que variam de R$ 800 a R$ 17.608,20 mil. Os veículos permanecem no pátio municipal até a regularização da documentação, multas e pendências com recolhimento.

Os bares fechados são autuados pelas leis municipais 552/1984 (perturbação do sossego municipal) e 1530/2001 (descumprimento da lei seca e funcionamento até às 23h).

No caso da primeira lei, as multas variam de 1 a 10 salários mínimos. Em caso de reincidência, o valor dobra e em descumprimento legal o estabelecimento é lacrado.

Já a segunda lei determina multa no valor de 500 UFIR, o equivalente a R$ 802. O valor dobra após reincidência e em último caso o estabelecimento é fechado.

Denúncia

Em casos de perturbação do sossego ou descumprimento à L