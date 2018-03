Ivo lopes acompanhou superações com vitórias

Ivo Lopes esteve presente no Centro Paraolímpico Brasileiro de São Paulo, onde pode prestigiar de perto o Circuito Paraolímpico entre atletas com deficiência realizado com patrocínio da Caixa. O centro paraolímpico disponibiliza toda a infraestrutura para pessoas com deficiência, tendo diversas modalidades, entre elas natação.

Os atletas participaram do circuito que é organizado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, halterofilismo e natação.

Composto por quatro fases regionais e duas nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país. Em 2018, as disputas das fases nacionais serão separadas por modalidade – haverá ainda um Campeonato Brasileiro de cada esporte.

Ivo Lopes é presidente estadual do Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social (Pais) que também levanta a bandeira dos deficientes.

O mesmo relata que este circuito é um exemplo para ele. “Ver as pessoas com deficiência é uma superação de vida e motivação para ter uma boa qualidade de vida e desenvolver a autoestima”.

Ivo viu de perto vários deficientes e pode acompanhar a sua motivação e história de vida. Entre elas a de Thaynara, uma moça de 22 anos recém formada em jornalismo que aos sete anos teve que amputar uma de suas pernas devido uma doença grave, mas mesmo por ser ainda uma criança teve apoio de seus pais e familiares e nunca desistiu, com muita fé em Deus todos os obstáculos foram vencidos.

Hoje, ela participa de vários eventos promovidos pelo centro paralímpico de São Paulo para poder ter sua autoestima elevada e mais qualidade de vida.

Ivo Lopes diz que Taynara é um milagre de Deus e um exemplo de vida para todos.