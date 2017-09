Ivo Lopes, o filho de Osasco

O osasquense é de uma família humilde, passou dificuldades na infância, quando adulto passou por um transplante e hoje ele ajuda as pessoas mais necessitadas

O microempresário Ivo Lopes nasceu no bairro do Rochdale em Osasco, filho de uma família muito pobre e com sete filhos. Aos nove anos de idade, a sua vida ficou mais difícil após a separação de seus pais. Apesar das dificuldades, ele conseguiu vencer. Aos 22 anos saiu da casa da mãe para se casar. Ivo é casado há 32 anos com Terezinha Lopes, pai de três filhas (Simone, Jessica e Gabriele) e avô de três netos (Enzo, Luiza e Vitória). “A minha família é o bem mais precioso que eu tenho.”

Com 12 anos de idade, o microempresário ‘catava’ latinha para vender. Em pouco tempo Ivo conseguiu dinheiro para comprar um cavalo e uma carroça. “Eu sempre fui muito econômico e tenho muito orgulho do meu passado. Eu também vendia doce na escola. Nunca tive tempo para brincar, era só trabalho. Foi sofrido, mas prazeroso.”

Durante um tempo, Ivo foi jogador do Corinthians na categoria dente de leite. “Só não fui para frente no futebol porque não era o meu destino. A minha chuteira rasgou e eu não tinha dinheiro para comprar outra, por este motivo abandonei o futebol.” Na fase adulta, o microempresário foi trabalhar em uma padaria na cidade de São Paulo. Anos depois, ele comprou uma padaria no bairro paulistano da Barra Funda, naquele momento nascia o Ivo Lopes empresário, depois teve uma loja de carros.

Aos 45 anos de idade, o osasquense passou um dos momentos mais dramáticos de sua vida, ele fez um transplante de fígado. “Eu tive 52 internações, 16 vezes na UTI, duas infecções generalizadas, duas hemorragias, tive ameaça de infarto, fui chamado quatro vezes para ser transplantado, só na quarta eu consegui não ter rejeição.” O transplante aconteceu pois Ivo teve Cirrose hepática, a doença não está ligada a bebida, ele percebeu que os pés estavam inchados, foi ao hospital e precisou da intervenção médica. “Quem passa por isso, dá mais valor na vida. Hoje, eu sou mais calmo, carinhoso, mais preocupado com quem está ao meu redor, gosto de alertar as pessoas a se cuidarem mais. Precisamos pensar em políticas para os transplantados”

Atualmente, Ivo está aposentado e gasta seu tempo ajudando os mais necessitados, principalmente na Zona Norte de Osasco, através de vários trabalhos sociais. “Eu já fiz almoço de Natal na avenida Cruzeiro do Sul no Rochdale, eu alugava um ônibus que recolhia as pessoas em situação de rua e levava para comer conosco na mesa no dia de natal.” Ele fazia cerca de cinco mil pratos de comida por evento, esse projeto durou seis anos, depois Ivo começou a fazer outro trabalho, agora com a participação da sua ONG Ivo Lopes Filho. “Eu recolho móveis, eletrodomésticos e roupas e depois faço doações para os moradores da zona norte.” Ivo diz que tem dias que ele recebe até 300 pessoas em sua ONG pedindo ajuda. “Fazer o bem é fundamental, agradeço a Deus, a oportunidade de ajudar o próximo.” Para o microempresário, faltam políticas sociais para ajudar os menos favorecidos. “Precisamos de políticas verdadeiras, as pessoas só ajudam os outros para ganhar algo, principalmente na política. Eu tiro dinheiro da minha conta para ajudar o próximo, nunca pedi nada para a prefeitura.”