Jair Assaf fez Câmara economizar R$ 17 milhões de reais em seu mandato como presidente

Entre 2015 e 2016, o vereador Jair Assaf, então presidente da casa de leis osasquense, fez retornar aos cofres públicos cerca de R$ 17 milhões através de ajustes, cortes e licitações

Em 2015, foram economizados R$ 9 milhões e, em 2016, outros R$ 8 milhões. “A redução de gastos é importante porque valoriza o imposto pago pelos contribuintes. O retorno do dinheiro faz com que haja mais dinheiro no caixa da Prefeitura para cuidar da Saúde, Educação, Segurança, entre outros fatores”, explica Jair Assaf.

Para que essa economia fosse possível foi preciso adotar um conjunto de providências desde o primeiro momento, ou seja, no início de 2015. Entre as providências mais importantes estavam o começo de um processo de modernização da Câmara, com equipamentos modernos e mais eficientes, a instauração de procedimentos automatizados que agilizassem o funcionamento do Poder Legislativo.

A gestão transparente também é ressaltada pelo o ex-presidente. “Comecei a fazer isso sem fazer alarde”, diz Jair Assaf. Segundo ele, primeiro era preciso ter uma noção exata das despesas, dos custos que toda modernização acarreta e, principalmente, das dificuldades que naturalmente apareceriam pelo caminho. “Fiz uma gestão transparente, sempre dialogando com meus colegas vereadores, mostrando a importância de medidas saneadoras, implantei serviços novos com foco total na participação da população”, diz o vereador.

Quanto às dificuldades que apareceram pelo caminho, Jair Assaf diz ter valido a experiência conquistada ao longos dos seus 30 anos de vida pública. Segundo Jair, a longa vida política ensina a entender melhor os problemas de uma cidade e das pessoas que nela vivem. “Acho que por isso me tornei um conciliador, procurando primeiro entender os problemas, os desafios, as críticas, as sugestões, para depois responder e agir com calma e equilíbrio”.

Desde o final do ano passado, os 21 vereadores de Osasco deixaram de usufruir de carros oficiais e da cota de combustível. No dia 22 de novembro, o vereador Jair Assaf cancelou a licitação para contratação de empresa de locação de veículos e também o convênio para abastecimento. Também foram recolhidos e devolvidos no dia 29 de dezembro todos os carros alugados.

Quando assumiu a presidência da Casa, havia um carro zero quilômetro de luxo na garagem. “Nunca usei esse carro, era um gasto desnecessário”, explicou Assaf.

Prestação de contas

Ao final do exercício de 2016, o vereador Jair Assaf elaborou um documento no qual faz sua prestação de contas aos munícipes de Osasco com relação ao tempo que ocupou a Presidência do Legislativo municipal. No documento, apesar de contratempos ligados às ações de órgãos fiscalizadores, fica claro o conjunto de medidas voltadas para melhorar as condições de funcionamento da Câmara de Vereadores de Osasco.

Veja a seguir algumas dessas medidas

Suporte administrativo:

• Instalação de equipamentos mais modernos e econômicos.

• Adequação do quadro de pessoal com 121 demissões.

• Adoção de Programa de Qualidade Total para o aperfeiçoamento dos servidores da Casa.

• Reorganização administrativa com revisão de todas as funções existentes e remoção de defasagens.

Concurso Público Fase 1: Cargos homologados: Administrador, Analista de Recursos Humanos, Assessor de Comissões, Bibliotecário, Contador, Designer Gráfico, Fotógrafo, Historiador, Motorista, Oficial de Serviços Administrativos, Recepcionista, Relações Públicas, Secretário Parlamentar, Supervisor de Licitações e Contratos, Tesoureiro. Total de 83 vagas.

Concurso Público Fase 2: Manobrista, Oficial de Copa e Cozinha, Oficial de Manutenção, Operador de Microcomputador, Operador de Som, Telefonista, Programador de Computador, Assessor Técnico de Mesa, Analista de Sistema e Suporte, Assessor de Comunicação Social, Jornalista e Procurador Legislativo. Total de 25 vagas.

Valorização do Servidor Público do Legislativo

• Criação da Mesa de Negociações para estudo de benefícios.

• Implantação do Centro de Documentação e Memória. Atendimento ao munícipe via email. Acompanhamento das demandas junto à Câmara, atendimento à Lei de Acesso à Informação. TV Câmara Osasco 24 horas no ar em canal exclusivo.

• Implantação da Procuradoria Especial da Mulher, atendendo antigo anseio das mulheres de Osasco.

• Adequação do Portal da Transparência

Audiências públicas

-Foram 148 sessões. 51 sessões solenes em homenagem a pessoas e entidades que se destacaram na cidade; 31 sessões extraordinárias para debate de projetos, 66 sessões ordinárias.

-Os temas tratados nessas audiências foram, entre outros, Segurança Pública, Economia solidária, Alcoolismo, Alienação Parental, Participação dos Jovens na Política, Conselho Municipal do Direito da Mulher, Atendimento do IAMSPE Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual.

Obrigações legais

-Plena aplicação dos encaminhamentos emanados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com a consequente extinção de cargos em comissão.