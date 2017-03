Jardim Amaralina tem lazer de clube e investe em qualidade de vida

O empreendimento próximo a Raposo tavares começou a ser comercializado no fim de 2016, em poucos dias virou um sucesso de vendas com vários diferenciais, entre eles o preço.

Um imóvel com ótima localização e com parcelas a partir de R$ 499,00. O Conquista Jardim Amaralina tem lazer de clube, morar lá é ter qualidade de vida, grudado a uma reserva ambiental (Parque Jequitibá), o morador terá conexão direta com a natureza. O Parque Jequitibá, localizado na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo é voltado à preservação da floresta, pesquisa, sustentabilidade e educação ambiental. Com áreas em São Paulo, Osasco e Cotia, está bem próximo de Embu e Taboão da Serra e contém fragmento florestal remanescente da Mata Atlântica, onde abriga espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção.

O empreendimento Jardim Amaralina é um produto que se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com os representantes do imóvel é indicado para pessoas que procuram o primeiro imóvel, jovens casais e família com um filho.

O diferencial para quem visita o stand de vendas é o lazer de clube e a localização privilegiada. O empreendimento Jardim Amaralina fica no km 19 da Raposo Tavares próximo do Metrô Butantã e do Raposo Shopping.

O imóvel é um dos mais baratos da região, não tem nenhum empreendimento por menos de R$ 225 mil na região. A entrada é facilitada em 30 vezes, existe a possibilidade de usar o FGTS, os juros são baixos em parceria com a Caixa, dependendo da renda e avaliação de crédito.

As vendas começaram em dezembro de 2016 e o empreendimento é sucesso de vendas nas últimas semanas.

A entrega está prevista para 2018. Os apartamentos têm dois dormitórios, uma vaga de garagem. São quatro apartamentos por andar. Na parte de lazer, o empreendimento conta com duas quadras, piscinas adulto e infantil, Salão de jogos, brinquedoteca, sala de ginástica, Espaço Teen, Salão de Festas Adulto e Infantil, Pet Place, Playground Playbaby, Fitness Externo e Praça de Convivência.