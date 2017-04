Jardim Conceição vai ganhar duas novas creches

Na entrega de títulos de propriedade para moradores do Recanto das Rosas e Jardim Santa Maria, o prefeito de Osasco Rogério Lins anunciou a construção de duas novas creches no bairro do Jardim Conceição nos próximos meses

Na quarta-feira, 26, o prefeito Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, entregou 65 títulos de propriedade aos moradores dos loteamentos do Recanto das Rosas e Jardim Santa Maria por meio do Programa “Moradia Legal”, desenvolvido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. A entrega consolida um processo de luta de mais de 30 anos, iniciado ainda na década de 1980.

Durante o evento, que ocorreu na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no Jardim Conceição, Lins destacou que é prioridade de sua gestão levar adiante o programa de regularização fundiária das 210 áreas livres cadastradas junto à Prefeitura, garantindo moradia digna e segurança jurídica às centenas de famílias.

Na ocasião foram entregues os contratos de posse definitiva das propriedades que legitimam a segurança jurídica das famílias, sendo 38 títulos concedidos aos moradores do Recanto das Rosas e 27 aos do Santa Maria, totalizando 65 documentos. “Esses títulos representam uma conquista da luta de vocês. Os representantes públicos passam por aqui, mas este documento é definitivo, ninguém tira a moradia de vocês e de suas famílias”, disse o prefeito.

Rogério Lins aproveitou a reunião para anunciar a construção de duas novas creches na região do Conceição, em parceria com o governo do Estado, atendendo o compromisso firmado com os moradores. Em toda a cidade serão entregues 12 creches durante os primeiros dois anos de mandato, gerando 2.500 vagas.