Jardim Paulista vai ganhar Centro de Assistência Social

A entrega da unidade acontece na terça, 27, em Barueri, O Cras como é conhecido será a sexta unidade no município, Serão 350 metros de área construída com diversas salas de atendimento

Na próxima terça-feira, 27, às 15 horas, a Prefeitura de Barueri entrega o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Paulista, que fica na avenida Marginal Direita, 1054. A obra é a sexta unidade implantada na cidade desde 2005 para atender às normas da PNAS (Política Nacional de Assistência Social) e acompanhar famílias que estão em situação vulnerável devido à pobreza, privação ou fragilização de vínculos.

O prédio possui pavimento térreo com 350 metros quadrados de área construída em terreno de 680 metros quadrados. Tem piso único planejado para agregar recepção, cadastramento, duas salas de atendimento, duas salas de uso coletivo, administração e coordenação.

O Cras do Paulista será administrado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (SADS), que já é responsável pelas outras cinco unidades que existem na cidade: no Jardim Belval (rua Casemiro de Abreu, 329), Engenho Novo (avenida Capitão Francisco César, 1488), Parque Imperial (rua Padre Cícero Romão Batista, 136), Jardim Silveira (avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1110) e Jardim Mutinga (rua Nova Aurora, 549).

O principal serviço ofertado pelo Cras é o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), que presta acompanhamento às famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda (Bolsa Família, Renda Cidadã e Ação Jovem) e do BPC (Benefício de Prestação Continuada), da Assistência Social, instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).