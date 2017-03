Jardim Piratininga em Osasco vai ganhar um centro comercial

A prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, anunciou, na noite de quinta, 23, a construção de um centro comercial no Jardim Piratininga destinado a atender as famílias que moravam no alojamento do bairro e que foram contempladas com a construção das unidades habitacionais de interesse social do Conjunto dos Emancipadores, no Flamenguinho.

“As famílias que exerciam atividade comercial na área, antes da urbanização, perderiam sua fonte de renda com a mudança para as unidades habitacionais. Sendo assim, a Prefeitura fez um levantamento para verificar quais continuavam com atividade comercial”, explicou o secretário de Habitação, Marco Antônio Villela dos Santos. Esse estudo apontou que das 13 famílias iniciais, algumas não tinham mais o comércio e outras novas não constavam no pedido inicial. Ao final, seis permanecem. As demais foram excluídas do projeto por motivo de desistência, óbito ou descumprimento das regras. As famílias do Conjunto Emancipadores que não estavam no pedido inicial, mas demostraram interesse em fazer parte do projeto, estão numa lista de espera para as vagas remanescentes.

Além do complexo comercial, o prefeito Rogério Lins também assinou, na mesma noite, o termo de uso provisório do Campo do Flamenguinho para o time de futebol da casa. “É sempre uma satisfação apresentar projetos que promovam o Esporte na nossa cidade. Por enquanto, o time vai usar um campo de terra batida, mas o projeto envolve muito mais do que isso. Para a área, está prevista a construção de complexo esportivo com campo gramado, quadra poliesportiva, pista de skate e uma praça arborizada e com equipamentos de academia ao ar livre”, disse.

“Além da permissão de uso do campo, acompanhei também a apresentação do projeto de construção do mini centro comercial, com 14 lojas (tipo Box), cuja obra começa na segunda-feira e será entregue em aproximadamente 90 dias. É importante que as pessoas contempladas com os apartamentos também tenham seu espaço de trabalho garantido, e a construção de centro comercial assegura isso”, completou Lins.