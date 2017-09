Jardim Santo Estevão recebe Meu Bairro Melhor

Diversos serviços e atividades serão oferecidos gratuitamente para os moradores do Bairro Santo estevão como emissão de carteira de trabalho, coleta para exames e vacinação

Neste sábado, 30, a partir das 9 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. Com uma série de atividades e serviços gratuitos à população, numa junção de diversas secretarias, os moradores do Jardim Santo Estevão e região serão os contemplados.

O programa, que já passou pelos bairros Ana Estela, Cohab II e Jardim Novo Horizonte, alcançou o total de aproximadamente 2500 atendimentos. Só em sua última edição, os números chegaram a mil serviços realizados.

Entre as atividades, que terão como palco a rua Rebouças (acesso à UBS Adauto Ribeiro), ‘Um Dia de Cidadania’ leva aos munícipes: emissão de Carteira de Trabalho; Orientação Jurídica; Cadastro Único para Bolsa Família; plantio de árvores; aulas de aeróbica; teatro infantil; brinquedos infláveis; pipoca, algodão doce; corte de cabelo; e revitalização de viela com artes em grafite.

Pela Secretaria de Saúde os serviços oferecidos serão atualização e confecção do Cartão SUS; coleta para exame de Papanicolau; consultas clínicas, palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose; mutirão de prevenção contra a dengue e vacinação contra a raiva.

Ainda durante o evento, pais e responsáveis poderão atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes de até 15 anos, através da Campanha Nacional de Multivacinação.

Um dia de Cidadania acontece no sábado, 30, das 9 às 13 horas, na rua Rebouças (acesso à UBS Adauto Ribeiro), Jardim Santo Estevão.