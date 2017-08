João Dória e Rogério Lins vão ao Espirito Santo em busca de investimentos

O prefeito de Osasco Rogério Lins (Podemos) e o de São Paulo João Dória (PSDB) foram ao estado do Espirito Santo nesta quarta, 23. O objetivo da visita de Rogério Lins é trazer à cidade de Osasco novos investimentos, como a chegada ao município de novas indústrias e empresas.

Os prefeitos de São Paulo e Osasco se reuniram com o governador Paulo Hartung (PMDB) no Palácio Anchieta, sede do governo capixaba. Logo depois, Rogério Lins se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Estado do Espírito Santo (Findes), Leonardo Castro.