João Paulo Cunha lança livro e opina sobre política

O ex-deputado Federal João Paulo Cunha (PT) apresentou nesta semana, o seu terceiro livro ”Resenhas do Cárcere”. Antes ele já tinha publicado Papel de Pão (1981) e Quatro (2014).

O novo livro contém textos escritos enquanto ele estava preso pela Ação Penal 470, mais conhecida por “Mensalão”. O autor viu nos livros a possibilidade de manter a cabeça em liberdade, João Paulo leu mais de oitenta livros enquanto estava cumprindo a pena. Desses, o ex-deputado federal selecionou 24 resenhas. “O meu intuito é que as pessoas se interessem a partir da leitura da obra “Resenhas do Cárcere” em ler os livros de onde eles foram retirados. Eu retirei as resenhas de diversos tipos, desde os mais politizados, aos menos politizados, filosóficos, históricos, é uma composição de várias correntes, espero que as pessoas se estimulem por um ou por outro.” O lançamento do livro será no dia 21 de setembro, no Teatro Municipal de Osasco, às 19h. “O livro tem coisas ácidas, críticas fortes, são críticas também para modos de fazer política, mostra um jeito de olhar o mundo.”

João Paulo disse que o PT é vítima de setores da sociedade. “Para mudar esse pensamento só se a população se politizar. É interessante que apesar de tudo que falam mal do PT, nós temos 15% de aceitação no país, ou seja, 22 milhões de pessoas que nos admiram. Não é justo chamar os petistas de petralhas ou ladrões. A sociedade tem que compreender que as pessoas têm opiniões diferentes e temos que conviver pacificamente. Não podemos apagar da história que o país progrediu muito com o governo Lula.”

Com relação a política municipal, o ex-deputado João Paulo Cunha disse que o PT não tem decisão formal de participar do governo Rogério Lins. ”O que houve foi que durante a campanha um pedaço do PT se relacionou com a campanha do Rogério Lins, depois o prefeito chamou dois representantes do partido para a secretaria de Cultura e a da Habitação. A nossa relação com ele é só essa.” João Paulo disse que o PT vai ter que fazer um balanço desses nove meses, para tomar uma decisão de qual rumo a sigla vai tomar na cidade. “Algumas coisas chamam a atenção, o material escolar não chegou ainda, a situação financeira da cidade não está ruim, o secretário de Finanças, é o mesmo da gestão anterior, aparentemente a situação não era tão ruim, pois continuou com o mesmo secretário. Se o PT for para a oposição, eu também seria oposição, não tenho problemas em dizer isso.” O petista criticou também o problema que a administração atual está enfrentando com o lixo da cidade, pois por duas vezes o aterro sanitário foi fechado, dessa última vez, não foi reaberto e a cidade paga cerca de R$ 100 mil por dia para colocar o lixo na cidade de Caieiras. “Esse negócio do lixo eles devem estar cuidando bem, porque foi o pai do atual secretário de Finanças Pedro Sotero que fez a Parceria Público Privada (PPP).”

Contra o ex-prefeito Jorge Lapas (PDT), o político foi mais direto. Um dia após a eleição do segundo turno no ano passado, João Paulo foi na frente da prefeitura fazer um protesto contra o pedetista. “Eu não gosto das pessoas que ficam falando por trás. O que o Lapas falou na campanha, ele teve a oportunidade de falar para mim, e nunca falou. O Lapas foi covarde, no segundo turno ele fez uma campanha contra mim, ele foi burro e perdeu a campanha.”

Para as eleições de 2018, os candidatos do PT ainda não estão definidos na cidade, pois, passa pela a candidatura de Lula a presidente. “Se o Lula for candidato, nós teremos aqui em Osasco 25% da população que votará nele, se o PT de Osasco tiver um pouco de juízo e sair unificado e organizado, nós podemos surpreender na região.” O nome do ex-deputado não está em pauta pois seus direitos políticos estão suspensos até o fim de 2022.

Resenhas do Cárcere

Local: Teatro de Osasco

Data: 21/09 -19 horas