Jogador do Osasco Audax, que estava no Sport, reforçará o Corinthians em 2017

Fonte: ESPN.com.br

O plano A era a contratação do volante Rithely, do Sport, mas a negociação não andou e o Corinthians fechou a contratação de Paulo Roberto, 29, que também defendeu a equipe pernambucana em 2016.

Segundo apurado pelo ESPN.com.br, as partes estão trocando documentos para oficializar a sua vinda e o acordo por empréstimo está sacramentado.

Com direitos federativos ligados ao Osasco Audax, Paulo Roberto assinará contrato por um ano.

O novo volante vem de uma temporada em que chegou ao Sport em julho do ano passado vindo do Bahia. Foi titular em 14 jogos no Brasileiro pelo time pernambucano, 12 como titular, e não marcou gols. A passagem pelo time baiano também não havia sido positiva – foram 24 jogos.