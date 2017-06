Jogadora de Vôlei de Barueri quer ser chef de cozinha

Em junho, Suelle voltará a se dividir entre a gastronomia e o vôlei. O Barueri vai se reapresentar para a temporada 2017/2018, PARA A DISPUTA DA Superliga, sob o comando de José Roberto Guimarães

Suelle Oliveira tem aproveitado as férias do vôlei para se dedicar a sua outra paixão: a culinária. A ponta do Hinode Barueri – campeã da Superliga B – começou a cursar gastronomia no início deste ano. Por enquanto, as aulas ainda têm mais elementos teóricos e ela cursa à distância, para conseguir conciliar com sua vida de atleta. Mas a jogadora já tem quase cinco anos acumulados de ensinamentos e prática como cozinheira. E o professor não poderia ser melhor. “Sempre gostei de cozinhar, mas só o trivial, nunca me arrisquei. Quem me influenciou mesmo foi meu noivo. Ele é chef de cozinha, e ele e a família dele sempre cozinharam muito bem. Italianos…todo fim de semana, aquele banquete. No começo, eu só picava alho, tomate e cebola e lavava a louça. Mas ele foi me ensinando e, agora, são quatro anos de experiência (risos)”, contou.

Apesar de ainda estar no começo do curso de gastronomia, Suelle já tem muitos planos para o futuro. Principalmente por ser do esporte e usar seu corpo o tempo todo, a paranaense é adepta da alimentação natural e saudável e pretende trabalhar nessa área.

“Estou gostando muito do curso. Eu sempre me preocupei muito em me alimentar bem. Não sou radical, mas se me alimento bem me sinto mais feliz. Por isso, penso em fazer uma pós-graduação focada em alimentação natural e a ideia é lançar uma linha ‘natureba’., revelou.