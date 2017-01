Jogo Aberto

Sai Montreal, entra Santa Paula

No local do antigo Hospital Montreal de Osasco, lacrado em 2014 pela Prefeitura devido a problemas estruturais e de atendimento, será inaugurado dentro dos próximos meses, um nova nova unidade com novo nome. Será o Hospital Santa Paula de Osasco com novos gestores. O prédio está passando por uma série de reformas e deverá ser inaugurado até o final de março ou início de abril.

Convênio com a Prefeitura

Na última segunda-feira, 23, o secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, visitou as obras do novo hospital e também se reuniu com os seus diretores. Um dos assuntos da pauta foi a efetivação de uma parceria com a Prefeitura para atendimento de pacientes da rede pública de Osasco. Através de um convênio, o Hospital Santa Paula de Osasco irá atender pacientes da rede púbica para desafogar, por exemplo, o Hospital Municipal Antonio Giglio.

Auditoria em Osasco

Conforme publicação na Imprensa Oficial de Osasco do último dia 20, o prefeito Rogério Lins assinou um Decreto criando uma auditoria em todos os contratos firmados entre a Prefeitura com fornecedores na última gestão. Segundo o Decreto, a auditoria se faz necessária “devido a um grande número de processos de indenização em consequência da inexistência ou falta de conclusão do processo licitatório”. “É necessário averiguar todos os casos, pois, isso gerará uma grande despesa aos cofres públicos de Osasco”, acrescenta a justificativa do Decreto.

Corinthians decacampeão

O garotos do Corinthians continuam fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Junior. Na decisão de quarta-feira, 25 de janeiro, dia do aniversário da Capital paulista, no Pacaembu, o Timãozinho venceu o Batatais por 2 a 1 e conquistou o seu 10º título na Copinha. Vários jogadores que se destacaram no torneio deverão ter chances no time profissional do Corithians, como o centroavante Carlinhos.