Jogo Aberto

Maternidade de Osasco

No dia em que tomou posse como prefeito de Osasco, em janeiro deste ano, a primeira ação de Rogério Lins foi uma visita à Maternidade Amador Aguiar, que se encontrava fechada por total falta de condições de atender os usuários. O hospital estava sujo, faltava medicamentos básicos, enfermeiros e médicos.

Novos leitos

De imediato, o prefeito determinou que fossem iniciados os serviços de emergência e a contratação de profissionais para a Maternidade voltar a funcionar. Foram retomadas também as obras de novos leitos na UTI Neonatal e, nesta segunda-feira, 20, Rogério Lins entregou 20 novos leitos na Maternidade para atender bebês prematuros.

Carne fraca

Na sexta-feira 18, o agronegócio do Brasil, sofreu um golpe com a operação Carne Fraca da Polícia Federal. Por causa de poucas pessoas corruptas, indicadas por partidos políticos na fiscalização, o segmento econômico que estava salvando a balança comercial do país, além de empregar cerca de 6 milhões de pessoas direta e indiretamente, acaba de sofrer a maior rasteira de sua história. O agronegócio do Brasil exportava U$ 70 milhões por dia. Com a divulgação equivocada da Carne Fraca a exportação caiu para apenas U$ 70 mil por dia. Os que apostam no quanto pior, melhor, festejam esse caos econômico, justamente, porque só nas eleições de 2018.

Superliga feminina

Nesta quarta-feira (21/03), foram realizados os jogos de ida das quartas de final da Superliga Feminina, quando três equipes se classificaram com duas vitórias: Vôlei Nestlé Osasco, Rexona e Minas. Jogando na casa do adversário, o Vôlei Nestlé Osasco, de Luizomar de Moura, conseguiu a segunda vitória contra o Fluminense, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/14 e 25/13.