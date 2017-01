Jogo entre Corinthians e Flamengo terá cobrança de ingresso em Barueri nesta quinta, 19

Por medida de segurança, a partida entre Corinthians e Flamengo, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ser realizada na próxima quinta-feira (19), na Arena Barueri, às 19h30, terá cobrança de ingresso. Serão 28 mil tickets colocados à venda.

A divisão do estádio será feita da seguinte forma:

Setor A e A1: torcida mista (40 reais)

Setor B: exclusivo da torcida do Corinthians (20 reais)

Setor C: exclusivo do programa Fiel Torcedor do Corinthians (30 reais)

Setor D e D1: exclusivo da torcida do Flamengo (20 reais)

As bilheterias funcionarão a partir do dia 18/01. Confira os locais:

Bilheterias exclusivas para a torcida do Corinthians

Parque São Jorge: das 10h às 17h

Arena Barueri: das 10h às 17h

Bilheteria exclusiva para a torcida do Flamengo

Estádio do Pacaembu nas bilheterias do Tobogã-Lado Par: 10h às 17h

Vendas pela internet através do site www.bilheteriadigital.com.br (setores A, B e D) e www.fieltorcedor.com.br (setor C)

Demais pontos de vendas

Central Surf

1) Shopping Metro Itaquera

Av. Jose Pinheiros Borges s/n

Tel: 11 2026-2868

itaquera@centralsurf.com.br

2) Shopping Penha

Rua Dr. João Ribeiro, 304

Tel: 11 2092-8480

penha@centralsurf.com.br

3) Metro Tatuapé

Av. Radial Leste s/n

Tel: 11 2092-9635

tatuape@centralsurf.com

4) Shopping Center Norte

Travessa Casalbuono

Tel: 11 2252-2833

cnorte@centralsurf.com.br

5) Shopping Santana Parque

Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780

Tel: 11 2208-8888

santana@centralsurf.com.br

6) Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2255

Tel: 11 5671-4141

interlagos@centralsurf.com.br

7) Shopping International Guarulhos

Rod. Presidente Dutra Pista Lateral s/n

Tel: 11 2425-1010

guarulhos@centralsurf.com.br

8) Tietê Plaza Shopping

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Tel: 11 3642-1739

tiete@centralsurf.com.br

9) Barão de Itapetininga

Tel: 3256-8099

barao@centralsurf.com.br

10) Shopping D

Av. Cruzeiro do Sul, 1100

Tel: 11 3228-4444

shoppingd@centralsurf.com.br

11) Outlet Voluntários

Rua Voluntario da Patria, 1336

Tel: 11 2223-4158

Pontos Avulsos

12) Conten 1g Shopping West Plaza

Bloco A, Pavto 1, Quiosque Q1 AO3

Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca

Tel: 11 36774268

13) Binho Shop ( loja de surf e skate)

Rua Dr. Ramos de Azevedo 47, Centro – Guarulhos

Tel: 11 29375184

14) Red Surf Campinas

R. Jacy Teixeira de Camargo, 940, Jardim do Lago – Campinas

Campinas Shopping

Tel: 19 32298053

15) Always Surf Atibaia

R. Tome Franco, 274, Centro – Atibaia

Tel: 11 44121810

16) Always Surf Bragança

R. Cel. Teófilo Leme, 65, Bragança Paulista

Tel: 11 40333160

17) 360 Surf House

R. Rangel Pestana, 66, Itatiba, SP

Tel: 11 45244867

18) Mega Loja Parque São Jorge

Rua São Jorge, 777

Tel: 11 20970000 / 11 996893858 Nelsinho

19) Fujji Turismo

Rua Escandinávia, 23, Centro – Guarulhos

Tel: 11 24419272