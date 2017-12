Jogo festivo reúne times Amigos do Prefeito Rogério Lins e da Imprensa

Na última segunda-feira, 18, no Estádio do Rochdale, foram realizadas duas partidas. Na primeira, o time formado por Amigos do Prefeito Rogério Lins enfrentou a equipe da Imprensa & Amigos. O prefeito Rogério Lins atuou meio tempo em cada um dos times. O resultado final foi de 5 a 2 à Imprensa. Na outra partida, a Câmara Municipal encarou o time da Liga de Futebol Amador de Osasco e saiu-se vencedora por 3 a 2. No jogo festa de final de ano, o resultado pouco importa, o que vale mesmo é a confraternização.