No ano passado o prefeito Rogério Lins havia anunciado André Sacco como secretário de Saúde na sua gestão, mas devido a sua prisão na Operação Caça-Fantasmas, Lins decidiu fazer uma troca e quem assume a pasta é o coordenador regional do PSDB José Carlos Vido.

Vído é bastante conhecido no meio político e na cidade de Osasco. A secretaria de Saúde ficou com PSDB, após o apoio de Celso Giglio a Lins no segundo turno das eleições de Osasco.

O anúncio será feito nesta quarta, 4, na Sala Osasco.