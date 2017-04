Jovem de 17 anos é agredida pelo marido com chutes, socos e cabeçada em Osasco

No sábado,15, uma jovem de 17 anos, moradora do bairro Jardim Nova América, solicitou apoio de uma equipe da Guarda Civil de Osasco, informando que havia sido agredida com socos e chutes inclusive recebendo uma “cabeçada” em seu rosto desferido por seu companheiro, o qual mantinham união estável há quatro anos.

O agressor negou os fatos, porém com base no depoimento da vítima e de sua mãe a equipe conduziu as partes até o distrito Policial, elaborado o Boletim de Ocorrência de Violência doméstica, onde foi expedida requisição de exame para constatação das lesões.

Por meio do Disque 180, podem ser realizadas as denúncias de agressão contra a mulher. A denúncia é distribuída para uma entidade local, como a Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) ou Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM), conforme o estado.