Jovem de Santana de Parnaíba se suicida e corpo de mulher é encontrado dentro de seu veículo

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um carro quando policiais foram chamados para atender uma ocorrência de um rapaz que teria pulado de uma ponte na rodovia Castelo Branco, em Itatinga (SP). O caso foi na manhã desta segunda-feira (3).

A Polícia Rodoviária foi acionada por um funcionário da concessionária que administra a via, que viu o jovem falando ao celular no acostamento e depois o viu pulando da ponte, de uma altura de 30 metros. A rodovia ficou parcialmente interditada durante a manhã para atendimento da ocorrência.

Quando os policiais rodoviários chegaram para averiguar a situação encontraram dentro do veículo do jovem o corpo da mulher. A polícia acredita que possa te sido um crime passional.

Apenas o jovem foi identificado como Lucas Araújo Suzuki, tinha 22 anos, e era de Santana da Parnaíba. O corpo já foi retirado do local. No bolso do casaco que ele usava foram encontradas várias cápsulas de medicamento. O material será enviado para análise.